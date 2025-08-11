﻿
Столиця

На Київщині рятувальники вдруге за рік витягають чоловіка з одного й того ж колодязя

На Київщині рятувальники вдруге за рік витягають чоловіка з одного й того ж колодязя

У селі Дибинці Обухівського району рятувальники вдруге за цей рік дістали з колодязя одного й того самого чоловіка. Постраждалий не міг вибратися самостійно, перебував частково у воді.

До оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що в колодязі в селі Дибинці перебуває чоловік, який не може самостійно вийти на поверхню. На виклик оперативно виїхали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце події, вони виявили чоловіка всередині колодязя, частково заповненого водою. За попередніми даними, потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння та самостійно стрибнув у колодязь. Цей чоловік добре відомий рятувальникам, оскільки навесні 2025 року вони вже здійснювали його порятунок з того ж самого колодязя.

За допомогою рятувального спорядження чоловіка підняли на поверхню та передали медикам для подальшого огляду.

ДСНС Київщини закликає громадян бути обережними, утримуватися від ризикованих вчинків та дбати про власну безпеку.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДСНСрятувальникиКиївщина
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США пообіцяли обговорити зустріч Трампа з Путіним з європейськими союзниками
Полiтика 11.08.2025 14:11:52
США пообіцяли обговорити зустріч Трампа з Путіним з європейськими союзниками
Читати
Окупанти посилюють тиск на Запорізькому напрямку
Війна 11.08.2025 13:53:59
Окупанти посилюють тиск на Запорізькому напрямку
Читати
Віта Присяжнюк і БФ молодіжної ініціативи «Надія» долучилися до круглого столу в рамках V Київського форуму волонтерів
Столиця 11.08.2025 13:30:36
Віта Присяжнюк і БФ молодіжної ініціативи «Надія» долучилися до круглого столу в рамках V Київського форуму волонтерів
Читати

Популярнi статтi