На Київщині рятувальники вдруге за рік витягають чоловіка з одного й того ж колодязя

У селі Дибинці Обухівського району рятувальники вдруге за цей рік дістали з колодязя одного й того самого чоловіка. Постраждалий не міг вибратися самостійно, перебував частково у воді.

До оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що в колодязі в селі Дибинці перебуває чоловік, який не може самостійно вийти на поверхню. На виклик оперативно виїхали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце події, вони виявили чоловіка всередині колодязя, частково заповненого водою. За попередніми даними, потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння та самостійно стрибнув у колодязь. Цей чоловік добре відомий рятувальникам, оскільки навесні 2025 року вони вже здійснювали його порятунок з того ж самого колодязя.

За допомогою рятувального спорядження чоловіка підняли на поверхню та передали медикам для подальшого огляду.

ДСНС Київщини закликає громадян бути обережними, утримуватися від ризикованих вчинків та дбати про власну безпеку.