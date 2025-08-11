﻿
У РНБО зробили заяву щодо спільних навчань РФ та Білорусі

В Україні уважно стежать за військовими навчаннями Росії та Білорусі “Захід-2025”. Поки що загроз для країни зафіксовано не було.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД зауважив, що ситуація щодо спільних навчань  Росії та Білорусі під назвою “Запад-2025” під контролем.

“Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні воєнних загроз для України звідти немає”, – повідомив Коваленко.

Він також додав, що росіяни використають тему військових навчань, щоб інформаційно атакувати Україну та її суспільство.

Раніше заступник державного секретаря Міністерства оборони Латвії Андіс Діланс заявив, що у російських навчаннях “Захід”, які відбудуться у 2025 році в Білорусі, візьмуть участь до 150 тисяч військових.

До слова, в Білорусь вже прибули перші російські війська, вони візьмуть участь у спільних навчаннях, активна фаза яких запланована на вересень.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

РосіяБілорусьнавчанняЦПДЗахід-2025Андрій Коваленко
