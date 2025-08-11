﻿
Свiт

Нашестя медуз зупинило роботу найбільшої АЕС Франції

Нашестя медуз зупинило роботу найбільшої АЕС Франції

У Франції через нашестя медуз в систему охолодження призупинила роботу найбільша атомна електростанція “Гравлін”.

Про це повідомила компанія EDF.

Чотири з шести енергоблоків станції зупинилися 10 та 11 серпня після того, як велика кількість медуз потрапила до системи охолодження. Реактори вимкнули між 23:00 та 00:00 у ніч з неділі на понеділок, ще один енергоблок  о 06:20 у понеділок.

Ще два енергоблоки на момент “атаки” медуз перебували у плановому технічному обслуговуванні та не працювали.

В компанії EDF пояснили, що велика кількість медуз заблокувала фільтрувальні барабани помпових станцій, розташованих у неатомній частині комплексу.

Зазначається, що інцидент не становив загрози для людей, довкілля чи безпеки АЕС. Зараз проводиться діагностика та технічні роботи для перезапуску енергоблоків.

АЕС “Гравлін” є однією з найбільших у Європі після Запорізької АЕС, забезпечуючи значну частину електропостачання регіону.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄСЄвропаФранціяАЕСГравлінмедузи
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Загроза: під прикриттям навчань Росія стягує війська до кордонів України з Білоруссю
Головне 11.08.2025 11:52:27
Загроза: під прикриттям навчань Росія стягує війська до кордонів України з Білоруссю
Читати
Зустріч на Алясці: які ризики несе для України саміт Трамп-Путін
Аналітика 11.08.2025 11:37:33
Зустріч на Алясці: які ризики несе для України саміт Трамп-Путін
Читати
В НАТО допускають де-факто визнання контролю РФ над частинами України в мирній угоді
Головне 11.08.2025 11:28:58
В НАТО допускають де-факто визнання контролю РФ над частинами України в мирній угоді
Читати

Популярнi статтi