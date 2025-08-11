Литовська армія проводить навчання біля кордону з Білоруссю

З 11 до 22 серпня у прикордонному з Білоруссю районі пройдуть тактичні військові навчання литовської армії «Aršus vilkas 2025» («Лютий вовк 2025»).

Про це повідомляє видання Delfi.

Навчання «Лютий вовк 2025» відбудуться у Варенському районі та на полігоні Гайжюнай з 11 до 22 серпня. Організатором навчань є піхотний батальйон Великого князя литовського Альгірдаса піхотної бригади «Залізний вовк».

Очікується, що у навчаннях візьмуть участь приблизно 350 солдатів та 50 одиниць техніки.

Протягом першого тижня навчань піхотні роти та штаб батальйону передислокуються до Варенського району. Там вони відпрацьовуватимуть оборонні операції у населених пунктах із використанням БМП Vilkas та іншої бойової техніки батальйону.

Протягом другого тижня навчань підрозділи проведуть бойові стрільби ротного рівня на полігоні Гайжюнай.

Під час навчань використовуватимуть імітаційні боєприпаси та піротехнічні заряди. Крім того, військова техніка інтенсивно пересуватиметься дорогами Варенського району.

У вересні на території Білорусі відбудеться серія навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зокрема, навчання колективних сил оперативного реагування «Взаимодействие-2025», засобів розвідки «Поиск-2025» та навчання частин матеріально-технічного забезпечення «Эшелон-2025».

[Військові РФ прибули до Білорусі для участі у навчаннях «Запад-2025». 6 серпня 2025. Фото: міноборони Білорусі] Військові РФ прибули до Білорусі для участі у навчаннях «Запад-2025». 6 серпня 2025. Фото: міноборони Білорусі

Окрім того, з початку серпня до Білорусі почали прибувати ешелони із військовими та технікою РФ для участі у спільних стратегічних військових навчаннях «Запад-2025», які заплановані на вересень 2025 року.

Такі стратегічні військові маневри проходять на регулярній основі з періодичністю у два роки, поперемінно на території Республіки Білорусь і Росії.

Офіційними цілями зазвичай є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військових до різних сценаріїв застосування. Однак ці навчання завжди викликають побоювання у сусідніх країн через можливі непередбачувані дії чи інциденти. Зокрема, саме навчання «Запад-2021» було використано для підготовки російського наступу на Київ та північні регіони у 2022 році.

Наразі відомо про перекидання Росією військовослужбовців з принаймні чотирьох мотострілкових полків. Усі ці формування мають бойовий досвід участі у війні проти України — останніми місяцями ці підрозділи були залучені до бойових дій на Лимансько-Куп’янському напрямку фронту в Україні. Однак навіть перекидання усіх чотирьох полків у повному складі буде недостатньо для відкриття ще одного напрямку фронту проти України без залучення додаткових сил.