Володимир Путін, як повідомляє Financial Times, «не виключає», що Україна може зберегти суверенітет над Херсонською та Запорізькою областями, інформує ForUА. Ця ініціатива, однак, має чітку умову — надання Росії безперешкодного доступу до Криму через ці території. Ця позиція вказує на те, що ані ситуація на полі бою, ані економічні труднощі не змушують Путіна відмовитися від своїх максималістських амбіцій.

Що стоїть за пропозицією Кремля?

Українські чиновники вважають, що ця пропозиція є спробою Путіна досягти кількох ключових цілей. По-перше, він прагне вийти з міжнародної ізоляції та уникнути нових санкцій. По-друге, Кремль намагається використати рішучість Дональда Трампа «закінчити війну», щоб досягти дипломатичними методами тих цілей, які не вдалося реалізувати військовим шляхом. Зустріч Трампа з Путіним, яка може відбутися без участі президента України, розглядається Кремлем як значна перемога.

Економічні та військові реалії

Попри заяви про готовність до переговорів, Росія продовжує активні бойові дії. У липні вона захопила 502 квадратних кілометри української території, що є одним із найвищих показників за останній рік. Однак, на економічному фронті ситуація для РФ менш стабільна. Доходи від експорту енергоносіїв впали на 20% за перші сім місяців року через зниження світових цін на нафту. Нові тарифи, запроваджені Трампом щодо Індії, також додають економічного тиску на Росію.

Ключові вимоги РФ для миру

Головні умови, які Росія висуває для мирного врегулювання, залишаються незмінними. Вони включають:

Офіційну відмову України від членства в НАТО та без'ядерного статусу.

«Демілітаризацію» та «денацифікацію» України. Остання вимога є розмитою і, по суті, означає усунення чинного президента Володимира Зеленського.

Ці умови, а також нова пропозиція щодо півдня України, свідчать про те, що Кремль не готовий до реальних компромісів, а лише намагається змінити тактику для досягнення своїх початкових цілей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які ризики несе для України саміт Трамп-Путін.