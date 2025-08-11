Наркотики замість фруктів: грецька поліція перехопила велику партію кокаїну

У Греції правоохоронні органи конфіскували велику партію кокаїну вагою 271,15 кг, що оцінюється в понад 5,5 мільйона євро. Наркотики були виявлені в контейнері з бананами, який прибув до країни з Еквадору. Про це повідомляє АР, інформує ForUА.

Операція розпочалася після того, як Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії надало інформацію про підозрілий вантаж, який прямував до порту Салоніки. Поліція виявила кокаїн, вилучила його більшу частину, після чого відправила контейнер вантажівкою до передмістя Афін.

У суботу, 9 серпня, у передмісті Афін було затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до контрабанди. Затриманими виявилися двоє громадян Греції — 40-річний власник транспортної компанії та 32-річний чоловік, а також 47-річний громадянин Болгарії.

За даними слідства, громадянин Болгарії був пов'язаний із наркобандою та відповідав за організацію перевезення контейнера. 32-річний грек мав розповсюджувати наркотики через інших членів угруповання.

Усіх трьох затриманих доставили до прокуратури, де їм мають висунути офіційні звинувачення. Наразі поліція продовжує розшукувати можливих спільників затриманих.