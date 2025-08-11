﻿
Ранковий дайджест ForUА: Атака на оборонний завод РФ, новий штам COVID у Києві, допомога Азербайджану Україні та дата завершення війни від Трампа

11 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Дружні безпілотники атакували Арзамаський приладобудівний завод у Нижегородській області рф. Підприємство виробляє обладнання для авіаційної та космічної галузей.

  • Трамп прагне завершити війну в Україні до 10 жовтня — дня, коли в Осло оголосять лауреата Нобелівської премії миру, — ЗМІ. Повідомляється, що політик розглядає цю дату як ключовий дедлайн і прагне використати можливе мирне врегулювання для підвищення своїх шансів на отримання престижної нагороди.

  • Секретна служба США орендувала шестикімнатний будинок в Анкориджі (Аляска) напередодні запланованої зустрічі Трампа та Путіна,The New York Times.

  • Європа не здатна суттєво вплинути на переговори Трампа і путіна, The Times. Навіть за жорсткої дипломатичної позиції ЄС не має ресурсів, щоб гарантувати Україні вигідні умови миру чи контроль за перемир’ям. 

  • Азербайджан виділяє 2 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні. Президент Ільхам Алієв доручив Міністерству енергетики Азербайджану спрямувати 2 млн доларів на закупівлю електрообладнання місцевого виробництва для України. Ці кошти підуть на відновлення української енергосистеми, пошкодженої через російські атаки.

  • У Києві зростає кількість госпіталізацій через новий штам COVID, — КМДА. Перед початком вересня фіксується сезонне збільшення захворюваності. Мешканцям радять дбати про власний захист та носити маски у місцях великого скупчення людей, особливо в закритих приміщеннях.

  • Кабмін хоче посилити захист прав ЛГБТ, — законопроєкт у Раді. За злочини та публічні заклики до насильства через нетерпимість до сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичности пропонують до 8 років ув’язнення.

  • Гарвардські вчені відкрили спосіб відновлення пам’яті при хворобі Альцгеймера, — Nature. Семирічне дослідження показало: зниження рівня літію в мозку спричиняє втрату пам’яті та розвиток хвороби. Шанс на одужання отримають мільйони людей.
  • Азербайджан розглядає можливість зняття ембарго на постачання озброєння Україні у відповідь на послідовні удари російських військ по азербайджанських енергетичних об’єктах на території України. 
 Автор: Галина Роюк

