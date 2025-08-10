Здобуття неправомірної вигоди: працівниця Одеської митниці вимагала хабар понад 270 тис.

Правоохоронці викрили в хабарництві співробітницю Одеської митниці, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що, користуючись службовим становищем, жінка вимагала й одержала від представника двох компаній понад 270 тис. гривень.

Натомість фігурантка обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

Правоохоронці оголосили службовиці підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 787 тисяч гривень застави.