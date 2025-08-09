Кордони, суверенітет і незалежність України не підлягають обговоренню, - Будріс

За словами міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, питання кордонів України не підлягає обговоренню, а мир можливий лише завдяки силі та єдності.

Про це йдеться у дописі Будріса у Х.

"Кордони, суверенітет і незалежність України не підлягають обговоренню. Від Луганська до Криму кожен сантиметр належить суверенній державі Україна, яка бореться за свою свободу", – наголосив Будріс.

Він зазначив, що Литва підтримує щирі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві, яке є основою європейської безпеки та глобальної стабільності.

"Мир можливий лише через силу та єдність", – додав Будріс.

Нагадаємо, російський диктатор Владімір Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Проте згодом видання Bild повідомило, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку. Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, але дарувати свою землю загарбникам українці не будуть.