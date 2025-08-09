﻿
Надзвичайні події

Дрони СБУ подолали 1300 км і ефективно вразили ціль

Дрони Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання дрони Shahed, а також іноземні компоненти до них.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Склад, по якому завдали удару, розташований у населеному пункті Кзил-Юл у російській Республіці Татарстан, приблизно за 1300 кілометрів від України.

На відео, яке з’явилося в соцмережах, видно, як безпілотник влучає в будівлю логістичного хабу. Після вибуху там спалахнула пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУТатарстандронишахедиКзил-Юл
