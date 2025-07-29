Російські війська обстріляли чергу за гуманітарною допомогою на Харківщині: п'ятеро загиблих

Російські війська сьогодні, 29 липня, завдали підступного удару по селу Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро мирних жителів, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Національна поліція та голова Харківської ОВА підтвердили цю інформацію.

Трагедія сталася близько 11:00 ранку, коли мешканці села зібралися біля єдиного магазину, щоб отримати життєво необхідну гуманітарну допомогу – воду. Начальник поліції Харківщини Петро Токар повідомив, що у Новоплатонівці відсутнє водопостачання, і люди, які відмовилися від обов'язкової евакуації, були змушені покладатися на розподіл води.

"Ворог підступно і цинічно вдарив по цьому зібранню людей. П'ятеро людей загинули на місці", – розповів Токар в ефірі "Суспільного". За його словами, кадри з місця події надзвичайно жахливі: люди отримали травматичні ампутації та фактично згоріли.

Загиблі – дві жінки та троє чоловіків. Серед поранених – один чоловік з черевним пораненням та жінка з опіками, які перебувають у тяжкому стані. Інші двоє постраждалих отримали легші поранення.

За словами начальника сільської військової адміністрації Олександра Тертишного, снаряд влучив поблизу невеликого МАФу, де продавалися продукти.

"Люди, які зазнали поранень та загинули, стояли за 3-5 метрів до магазину", – зазначив він.

У Новоплатонівці проживає 51 особа. Обов'язкова евакуація з цього населеного пункту діє з листопада 2024 року.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Цей акт вкотре підкреслює жорстокість та нелюдський характер війни, що ведеться проти мирного населення України.