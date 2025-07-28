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Енергетика

Україна відкриває нові газові горизонти: Азербайджанський газ вже в мережі

Україна відкриває нові газові горизонти: Азербайджанський газ вже в мережі

НАК «Нафтогаз України» оголосила про знакову подію в енергетичній незалежності країни: Україна вперше імпортувала азербайджанський газ через Трансбалканський маршрут. Постачання здійснюється транзитом через Болгарію та Румунію до українського кордону.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький підкреслив стратегічне значення цієї події. «Хоча обсяг поставки невеликий, це стратегічно важливий крок. Він відкриває перспективу довготривалої співпраці, а також є черговим прикладом диверсифікації постачання та посилення енергетичної безпеки держави», – заявив Корецький.

Цей імпорт є важливим кроком у зміцненні енергетичної безпеки України, зменшуючи її залежність від традиційних джерел та розширюючи географію поставок.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

газНАК «Нафтогаз України»Сергій Корецькийенергетична незалежність
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