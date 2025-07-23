Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що запровадження санкцій проти нафтового сектора Росії стало б "найбільшим тиском" на Москву для укладення мирної угоди з Києвом. Заява пролунала на тлі дискусій щодо посилення економічного тиску на Кремль.

Відповідаючи на запитання, чи є ключем до закінчення російської агресії запровадження санкцій проти російської нафти, міністр енергетики США наголосив, що це "дуже реальна можливість".

"Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який на них можна зробити", – сказав Райт, коментуючи потенційний вплив таких заходів.

Міністр також нагадав, що Сполучені Штати є одним з провідних виробників нафти і газу у світі. За його словами, це дає Америці можливість вдатися до заходів, які раніше вважалися "немислимими".

"Ми можемо робити те, що раніше не могли робити", — підкреслив Кріс Райт.

Незважаючи на таку позицію, адміністрація Трампа наразі не запровадила серйозних нафтових санкцій проти РФ. Проте, американський лідер раніше попереджав про можливість запровадження 100% мит на покупців російської нафти та інших обмежувальних заходів, якщо Росія не погодиться на укладення мирної угоди з Україною. За словами офіційних осіб, час у Москви спливає на початку вересня.