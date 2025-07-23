Ігор Корж: 30 тисяч українських компаній в Польщі. Що заважає їхній роботі на батьківщині?

Ігор Корж - громадський діяч, засновник ГО «Європейський шлях України» спеціально для ForUA.

Станом на початок липня 2025 року у Польщі офіційно зареєстровано 29 044 компанії, засновані українцями. Це дані Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) — польського державного реєстру юридичних осіб. Із них 13 014 бізнесів було відкрито вже після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, що свідчить про небачену хвилю підприємницької активності українців за кордоном.

Український бізнес у Польщі сконцентрований у найрозвиненіших регіонах країни: Мазовецьке воєводство (зокрема, Варшава), Малопольське (Краків) та Нижньосілезьке (Вроцлав). Саме там, де ринок стабільний, податкове навантаження передбачуване, а інституції — функціональні, українці знаходять себе, працюють і почуваються впевнено.

Сумарний статутний капітал українських компаній у Польщі вже перевищує 7,34 млрд злотих, тобто близько 69,7 млрд гривень. І це не просто формальні фірми — у 2024 році українські підприємці сплатили майже 1,65 млрд злотих ($414 млн) податків до польського бюджету — і на прибуток, і на доходи фізичних осіб.

Хто вони, ці підприємці? Насамперед — представники малого бізнесу. Близько 10 тисяч українських компаній мають статутний капітал менш ніж 10 тисяч злотих. І лише 133 бізнеси мають капітал понад 500 тис. злотих. Усі інші — це невеликі фірми, які, попри скромний старт, упевнено працюють, ростуть і створюють робочі місця.

Українці відкривають кав’ярні, ремонтують авто, займаються логістикою, косметологією, дизайном і будівництвом. Вони платять податки, дотримуються закону і отримують прибуток. Їх ніхто не переслідує, не змушує платити «в конвертах», не «кошмарить» перевірками. Їм просто не заважають працювати.

Так у чому ж справа? Що не так в Україні? Чому ті самі люди, які вдома зіштовхувались із бюрократією, корупцією та тиском, у Польщі раптом виявляються успішними підприємцями? Чи дійсно єдиною умовою для економічного прориву є елементарна повага держави до громадянина і прозорі правила гри?

Питання риторичне, але болюче. Бо поки у Польщі українці будують бізнес і майбутнє, в Україні — бізнес у прямому сенсі слова виживає. Це все на фоні війни, мобілізаціі, постійних змін у податковій політиці та відсутності реального захисту підприємців від свавілля чиновників.

Українці вміють працювати. Їм не бракує ані ідей, ані духу підприємництва. Їм бракує лише одного – державних інституцій, які банально не заважатимуть, а як у розвинених країнах, надаватимуть якісний сервіс для власників бізнесу – платників податків.

Іншу Точку зору автора читайте тут.