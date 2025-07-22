Синдром Лазаря: в Італії ожив 78-річний померлий чоловік

В Італії, у комуні Тарквінія, у 78-річного чоловіка лівійського походження трапився так званий "синдром Лазаря": після того, як лікарі констатували смерть, у нього сталася спонтанна реанімація і він ожив, повідомляє La Stampa.

Як пише видання, пацієнт переніс дві зупинки серця, але після того як співробітники служби порятунку 118 констатували смерть, серце знову почало битися. Літак санітарної авіації Pegaso, який прибув у цей час, був відправлений назад.

– Неймовірне сталося майже за 30 хвилин: чоловік, якого залишили в машині швидкої допомоги в очікуванні катафалка, раптово розплющив очі і, вставши, запитав про своїх дочок, – ідеться в повідомленні.

За словами лікарів, “воскресіння” насправді пов’язане з дуже рідкісним явищем, відомим як “синдром Лазаря” – раптове відновлення життєвих функцій, спонтанна реанімація.

Літній чоловік зараз госпіталізований для обстеження. Його стан стабільний.

Повідомляється, що під час інциденту також постраждав співробітник карабінерів. Коли під час рятувальної операції він зайшов до будинку потерпілого, на нього напав собака, якого ветеринарна служба намагалася спіймати і тимчасово взяти на перетримку. Цей співробітник також госпіталізований.