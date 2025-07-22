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Суспiльство

Понад 50 тисяч чоловіків віком 25+ відрахували з українських вишів

Понад 50 тисяч чоловіків віком 25+ відрахували з українських вишів

У 2024–2025 роках з українських закладів вищої та передвищої освіти було відраховано понад 50 тисяч чоловіків віком 25 років і старше. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

За його словами, йдеться про студентів денної форми навчання, які вступили або поновилися на навчання після початку повномасштабного вторгнення РФ. Виявлені численні факти порушень, що вказують на можливе фіктивне навчання або використання освіти як підстави для відстрочки від мобілізації.

«Останні три роки частка бакалаврів, магістрів та аспірантів денної форми навчання віком старше 25 років зросла з 4% у 2021/2022 навчальному році до понад 20%. Під час перевірок у 2024–2025 роках було відраховано понад 50 тисяч таких осіб. Це свідчить про системну проблему», — заявив Гурак.

Серед основних порушень, зафіксованих ДСЯО:

- перевищення ліцензованого обсягу при вступі;

- поновлення на денну форму після введення обмежень;

- фіктивність конкурсного відбору;

- недотримання вимог до військово-облікових документів;

- формальне навчання без відвідування занять;

- несвоєчасне внесення наказів до ЄДЕБО.

За словами Гурака, результати перевірок можуть стати підставою для притягнення до відповідальності посадових осіб, а в окремих випадках — для анулювання ліцензій навчальних закладів.

На нараді в ДСЯО також оприлюднили дані про заклади Київської області, де виявлено найбільше студентів 25+ на денній формі.

 

https://sqe.gov.ua/narada-kyiv-25/

Теги:

фіктивне навчанняпідстава для відстрочки від мобілізації
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