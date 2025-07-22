Погода 22 липня: спека та дощі з грозами

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. На всій території країни крім південного сходу - короткочасні дощі, місцями грози. Вітер - південно-західний, західний, 7-12 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря +27-32°, у західних областях +22-27°.

У Києві та області очікується хмарна з проясненнями погода, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці + 28-30°, в області +27-30°.