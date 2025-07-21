Сенатор США Грем закликав Європу повністю припинити закупівлю нафти й газу з РФ

Європа має повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії, допоки Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Таку заяву зробив американський сенатор Ліндсі Грем, співавтор дворпатійного законопроєкту про «драконівські санкції» проти Росії.

Він відзначив новий пакет санкцій ЄС, який зачепив цінову стелю на роснафту, але зауважив, що цього недостатньо.

«Мені дуже приємно бачити, що наші європейські союзники ухвалили новий пакет санкцій проти Путіна та його військової машини. Особливо варто відзначити положення, яке знижує цінову стелю на закупівлю російської нафти з 60 до 47,60 долара за барель. Це потужний крок у правильному напрямку, але мета полягає в тому, щоб повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії, допоки Путін не сяде за стіл переговорів», - написав Грем на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він додав, що в такому випадку підтримує «заяву президента Трампа минулого тижня про готовність запровадити до 100% мит на країни, що купують дешеву російську нафту».

«Найбільші порушники — Китай, Індія та Бразилія. Час спливає», - додав сенатор.