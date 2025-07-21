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Культура

Національний музей історії України отримав нового директора: що про нього відомо

Національний музей історії України отримав нового директора: що про нього відомо

Сьогодні Національний музей історії України отримав нову очільницю. Генеральною директоркою призначено Олену Земляну, яка раніше майже п'ять років очолювала Департамент правового забезпечення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Земляна є юристкою та фахівчинею з питань культурної політики й охорони культурної спадщини. Вона має багаторічний досвід роботи в культурній сфері, зокрема в музейній справі та галузі книговидання.

У Музеї зазначають, що за час її роботи в Мінкультури було забезпечено повернення в державну власність низки пам'яток національного значення в Чернігові, Кам'янець-Подільському, Каневі та Переяславі. Також пані Олена брала активну участь у процесі міжнародного судового захисту у справі про повернення в Україну колекцій кримських музеїв, відомих як "Скіфське золото".

На новій посаді Олена Земляна зосередиться на перетворенні Національного музею історії України на сучасний простір для відкритого діалогу та культурної самоідентифікації. Серед її пріоритетів – поглиблення дослідницької, освітньої та міжнародної діяльності музею.

 Автор: Наталка Печерська

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музейдиректорНаціональний музей історії УкраїниОлена Земляна
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