У Палаті представників США зберігається консенсус стосовно важливости підтримки Києва

Версія оборонного бюджету, схвалена в Палаті представників, не є остаточною, її потрібно буде узгодити з законопроєктом Сенату.

У п'ятницю, 18 липня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні видатки на 2026-й фінансовий рік у розмірі $832 мільярди, повідомляє The Hill.

Це важливий законодавчий крок, який, хоч і не передбачає прямого виділення нових коштів на допомогу Києву, але окреслює поточний політичний ландшафт навколо підтримки України з боку США.

Законопроєкт здебільшого зберігає оборонні витрати на рівні 2025-го фінансового року і переорієнтовує Пентагон на його основну місію — забезпечення боєздатних збройних сил. Серед пріоритетів, зокрема, протистояння з Китаєм, безпека Тайваню та інвестиції в модернізацію армії США через різні програми.

Попри відсутність прямої нової допомоги Києву в законопроєкті Палати, Україна була в центрі дебатів під час його ухвалення, пише Kyiv Post. Ключовим моментом стала гучна поразка поправки, запропонованої ультраправою республіканською конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка мала на меті заборонити виділення будь-якого фінансування, передбаченого оборонним законопроєктом, для України.

Ця поправка, відхилена “двопартійно” (353-76 голосів), була значною мірою символічною, оскільки законопроєкт Палати представників від самого початку не передбачав прямого фінансування для Києва.

“Сьогодні вранці Палата представників переважною більшістю голосів (353-76) проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні”, – написав у соцмережі Х конгресмен-республіканець Дон Бейкон, привітавши відхилення поправки.

Дискусія навколо відхиленої поправки окреслила стратегічні міркування щодо майбутньої допомоги Україні. Конгресмен-республіканець Кен Калверт, заявив, що навіть символічна заборона могла б послабити можливості американського президента Дональда Трампа збільшувати видатки для допомоги Києву як засобу тиску на Росію.

Це свідчить про те, що, хоча прямого фінансування Києву у цьому законопроєкті не передбачено, шлях для потенційної майбутньої допомоги України залишається відкритим і залежить від дій виконавчої влади та подальших законодавчих дискусій. Ухвалення законопроєкту, коли п'ять демократів приєдналися до республіканців, а троє членів Республіканської партії виступили проти, демонструє складний політичний розрахунок.

Поразка поправки, пов'язаної з забороною фінансування для України, свідчить про збереження консенсусу стосовно важливості підтримки Києва для цілей національної безпеки США.

Грін уже розкритикувала республіканців і демократів після того, як всі її поправки провалилися, повідомляє The Hill.

Ухвалений законопроєкт передбачає збільшення фінансування чинних військовослужбовців, резерву та Національної гвардії США на $6,6 мільярда порівняно з поточним рівнем, до загальної суми в $189 мільярдів. На закупівлі передбачено $174 мільярди, що на $6,5 мільярдів більше від поточного рівня, а на експлуатацію і технічне обслуговування обладнання — $283 мільярди доларів, що приблизно на $7 мільярдів доларів менше, ніж у 2025 році.

Оборонний законопроєкт Палати представників критикували за положення, що стосуються соціальних питань, зокрема, через ліквідацію програм з питань різноманітності та рівності. Крім того, законопроєкт передбачає скорочення близько 45 тисяч осіб цивільного персоналу Міністерства оборони США.

Палата представників проголосувала за свою версію оборонного бюджету всього через кілька тижнів після того, як республіканці схвалили окремий план на $150 мільярдів доларів для просування оборонних пріоритетів Трампа.

Версія оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, схвалена в Палаті представників, не є остаточною. Законопроєкт потрібно буде узгодити з законопроєктом Сенату, де очікуються подальші дебати щодо оборонних пріоритетів і потенційної допомоги Україні.

Нещодавно повідомлялося, що комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив допомогу Україні у сфері безпеки у розмірі $500 млн як частину законопроєкту Сенату про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. NDAA передбачає загальне фінансування оборони США на $925 млрд. Документ містить положення про продовження ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) до 2028 року, збільшуючи фінансування з $300 млн у 2025 році до $500 млн у 2026-му. USAI передбачає закупівлю зброї у виробників, а не її передачу зі складів армії США, тому такі поставки займають тривалий час. Законопроєкт повинен пройти процес розгляду в Сенаті найближчими місяцями, і стосується різних глобальних викликів безпеці, включаючи загрози з боку Китаю, Ірану та КНДР. Також у проєкті підкреслюється важливість технологічного прогресу в таких сферах, як штучний інтелект, технології БПЛА та гіперзвукова зброя, для підтримки військової переваги армії США.

Трамп, який хотів якнайшвидше зупинити війну РФ проти України, наразі розчарований небажанням російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на мирну угоду або навіть на припинення вогню. У понеділок, 14 липня, глава Білого дому оголосив про механізм надання зброї Україні, згідно з яким європейські союзники купуватимуть у США озброєння для подальшої його передачі Україні, НАТО координуватиме поставки. Також Трамп дав Путіну 50 днів, щоб той погодився на перемир'я, пригрозивши "суворими тарифами” для торговельних партнерів РФ. Росія відкинула ультиматум Трампа.

Аналітики кажуть, що новий “ультиматум” Трампа для РФ був далеко не найбільшою заявою, яку міг зробити американський лідер — в України є причини як для надії, так і для розчарування. Politico, посилаючись на слова чиновника Білого дому, повідомляло, що Трамп досі вважає, що РФ переможе — питання лише в тому, скільки часу це займе, і наразі його мета просто “зупинити вбивства”. Також не виключено, що Трамп знову змінить свою риторику щодо війни, як він вже робив це неодноразово. Втім, пише The Economist, Україна та її союзники повинні скористатися моментом.