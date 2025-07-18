Хто з українців має платити податки з грошових переказів

Українці, які проживають у цивільному шлюбі, можуть зіткнутися з неочікуваними податковими зобов'язаннями щодо грошових переказів між партнерами. Незнання цих нюансів може призвести до значних штрафів та пені. Про це нещодавно повідомив адвокат Богдан Янків.

Оподаткування переказів у цивільному шлюбі: деталі

Згідно з листом Державної податкової служби від 13.06.2025 №642/2/99-00-24-01-02-02, грошові перекази між банківськими картками партнерів у цивільному шлюбі розглядаються як дохід, що підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Це означає, що отримувачі таких коштів повинні сплачувати:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)

5% військового збору

"Стаття 174 ПКУ встановлює, що подарунки від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за ставкою 0%. Однак пункт 14.1.263 ПКУ чітко визначає, що членами сім’ї першого ступеня споріднення вважаються чоловік або дружина — тобто особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі", — пояснив Богдан Янків.

Таким чином, з кожних 100 гривень, отриманих як переказ у цивільному шлюбі, 23 гривні потрібно буде сплатити як податок. Це стосується всіх фінансових операцій, які не потрібно повертати, здійснюються на регулярній основі чи одноразово, та є подарунками за своїм призначенням.

Наслідки ухилення від податків: що загрожує

Єдиний законний спосіб уникнути оподаткування грошових переказів між партнерами — це зареєструвати офіційний шлюб. У такому випадку перекази між подружжям вважаються подарунками від членів сім'ї першого ступеня споріднення та не оподатковуються.

"Деякі пари намагаються уникнути оподаткування переказів, не декларуючи отримані кошти. Однак сучасні системи банківського моніторингу та податкового контролю роблять такі спроби вкрай ризикованими та економічно невигідними", — застеріг адвокат.

За порушення податкового законодавства передбачені наступні фінансові санкції:

Несвоєчасне подання декларацій : штраф від 170 до 850 грн (згідно зі статтею 164 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Несплата податків: пеня у розмірі 120% річних від суми заборгованості, а також донарахування податкових зобов'язань.

Важливо зазначити, що відповідальність за несплату податків лягає на отримувача коштів, а не на відправника. Щоб уникнути санкцій, іншим варіантом є постійне оформлення позик з документальним підтвердженням зобов’язання повернути отриману суму.