Довженко-Центр" у співпраці зі столичним кінотеатром "Жовтень" оголошує про початок циклу показів шедеврів українського поетичного кіно. Ретроспектива під назвою "Поетичне кіно. Розквіт" розпочнеться 16 липня і триватиме до 10 вересня, пропонуючи глядачам зануритися в золоту добу українського кінематографа 1960-х та 1970-х років.

Кожен показ супроводжуватиметься вступним словом від кінознавців "Довженко-Центру", що допоможе глибше зрозуміти контекст та особливості представлених стрічок.

Цикл відкриється 16 липня показом культового фільму "Камінний хрест" (1968) режисера Леоніда Осики. Ця стрічка, що посіла п'яте місце у рейтингу 100 найкращих фільмів в історії українського кіно у 2021 році, об'єднує дві новели Василя Стефаника та відома своєю виразною візуальною мовою. Леонід Осика, поряд із Сергієм Параджановим та Юрієм Іллєнком, вважається одним із "титанів" українського поетичного кіно.

Розклад ретроспективи "Поетичне кіно. Розквіт":

16 липня — "Камінний хрест" (1968), реж. Леонід Осика

29 липня — "Вечір на Івана Купала" (1968), реж. Юрій Іллєнко

13 серпня — "Білий птах з чорною ознакою" (1971), реж. Юрій Іллєнко

27 серпня — "Захар Беркут" (1971), реж. Леонід Осика

10 вересня — "Пропала грамота" (1972), реж. Борис Івченко

Про українське поетичне кіно:

Українське поетичне кіно — це унікальна мистецька течія, що зародилася в середині 1960-х років після виходу легендарних "Тіней забутих предків" Сергія Параджанова. Характерними рисами цього напрямку є акцент на візуальній виразності, використання сюрреалістичних та етнографічних мотивів. Багато фільмів цього періоду, незважаючи на їхню художню цінність, були заборонені радянською цензурою і побачили світ лише наприкінці існування СРСР або вже після здобуття Україною незалежності.

Квитки на всі покази можна придбати на сайті кінотеатру "Жовтень". Не пропустіть унікальну можливість побачити на великому екрані ці знакові твори українського кіномистецтва!