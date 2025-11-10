Угорська гра: що показали і завуалювали перемовини Трампа і Орбана

Домовленості, досягнуті прем’єр-міністром сусідньої Угорщини Віктором Орбаном у США вийшли далеко за межі двосторонніх відносин, торкнувшись найгостріших питань геополітики - від російсько-української війни до санкційної політики Штатів та Євросоюзу (ЄС). Деталі – далі в матеріалі ForUA.

За підсумками свіжої зустрічі угорського прем’єра Орбана з американським лідером Трампом стало відомо про те, що США звільнили Угорщину від усіх санкцій проти російської нафти та газу. Про це повідомило агентство Reuters. Дещо згодом сам Орбан заявив: «Я уклав угоду з президентом Трампом, який сказав, що вони на невизначений термін скасовують американські санкції, які могли б торкнутися газопроводу «Турецький потік» і нафтопровід «Дружба». За найобережнішими оцінками, ми врятували угорців від ціни на бензин у 1000 форинтів (близько 2,5 євро – Ред.) за літр. Крім того, якби не було цієї угоди, з початком опалювального сезону рахунки за газ були б у 2,5-3 рази вищими - ми врятували угорців від цієї великої проблеми».

Між тим певна неясність щодо того, про що саме домовився у США угорський прем’єр, зберігається. Як повідомило у суботу, 8 листопада, з посиланням на джерело в Білому домі вищезгадане агентство Reuters, виключення Угорщини із санкцій не можна вважати безстроковим: воно діятиме лише рік.

Хай там як, але провідні світові медіа розглядають рішення президента Трампа, перш за все, як вирішальну перемогу Орбана. «Угорщина, як і раніше, залишається зухвалим винятком на тлі того, як більша частина Європи припинила закупівлі російської нафти», - пише видання Politico, яке зазначає, що «Орбан і Трамп співали в унісон і вступають у золоте століття за рахунок України». «Орбан вирвав у Трампа згоду на російську нафту», - пише газета Repubblica, за оцінкою якої «Зеленський наразі у гніві».

Ще перед початком переговорів Трамп заявив журналістам, що, на їхню спільну з Орбаном думку, війну в Україні «буде завершено в найближчому майбутньому». Певною несподіванкою стала заява Орбана щодо того, чи зберігаються в України шанси перемогти путінську Росію. Зокрема, відповідаючи на запитання Трампа щодо шансів Києва, Орбан зауважив, що, мовляв, дива трапляються і Україна може перемогти. «Він розуміє Путіна і дуже добре його знає», - демонстрував інтерес до оцінок угорського прем’єра Дональд Трамп. За його словами, основною перепоною для зустрічі з Путіним у Будапешті залишається небажання Росії припинити бойові дії в Україні. «Основна суперечка полягає в тому, що вони просто поки що не хочуть зупинятися. Але я думаю, що вони зупиняться», - резюмував старий-новий господар Овального кабінету.

Загалом зустріч у Білому домі рясніла моментами, що підтверджують її особливу домашню атмосферу. Так, Орбан, якого Україні та в ЄС небезпідставно вважають троянським євро конем, жартівливо запитав Трампа, чи можна зробити так, щоб прессекретар Білого дому Керолайн Левітт попрацювала на нього в Угорщині. «Можна мені її іноді?» - запитав Орбан. «Керолайн, прем’єр-міністр хоче, щоб ти працювала на нього в Угорщині, і я згоден. Це дуже гарне рішення. Будь ласка, не залишай нас, Керолайн», - так відреагував на «жарт» Дональд Трамп.

Слід зазначити, що підсумки візиту Орбана до США широко висвітлюються у світі. Експерти називають рішення Вашингтона дозволити Угорщині й надалі закуповувати російські нафту та газ великою перемогою Угорщини та ударом по Європі. Проте аналітики не впевнені, що ця перемога допоможе Орбану зберегти свою посаду після квітневих парламентських виборів.

«Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із Білого дому переможцем, отримавши виняток із санкцій на імпорт російської нафти… Це черговий удар по Україні та європейських лідерах, які доклали чимало зусиль до того, щоб переконати Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Путіна. І це знову показує, наскільки важливими є особисті відносини з Трампом для вибудовування зовнішньої політики США», - зауважує The Observer.

Водночас Bloomberg констатує: «Орбан вельми ефективно використав зв’язки зі своїм ідеологічним союзником, щоб виторгувати для себе вигідні умови… Стагнація в економіці, звинувачення в масштабній корупції та криза вартості життя допомогли угорській опозиції отримати в деяких опитуваннях громадської думки напередодні квітневих виборів в Угорщині значну перевагу і поки що зовсім не ясно, чи втримається Орбан у владному кріслі».

«Для Орбана, який у себе в країні зазнає серйозного тиску через важку економічну ситуацію та зліт популярності лідера опозиції Петера Мадяра, запрошення до Вашингтона було важливим навіть просто як нагадування угорським виборцям про глобальну політичну значущість їхнього прем’єр-міністра. Орбан бачить себе лідером європейських правих і систематично залицяється до руху MAGA в США», - резюмує The Times.

Натомість політолог Вадим Денисенко, виставляючи експертний діагноз візиту Орбана до Сполучених Штатів, зауважує наступне: «Орбан продав Трампу те, що угорська АЕС переходить від російського ТВЕЛ до американського Westinghouse. Трамп у вигляді передвиборчого подарунка надав Орбану «виняток із санкцій». Але головне – Трамп заявив, що він не проти того, щоб Орбан став ще одним посередником в переговорах з Путіним. Чи має Орбан якусь реальну пропозицію Путіну? Можемо чітко стверджувати – ні. Це продаж повітря, бо Путін не змінив свою точку зору щодо того, що лінія зіткнення є новим кордоном. Тому це історія не про мир, а про Орбана, який гратиме свою передвиборчу кінокомедію. У чому суть цієї гри? Якщо коротко, він буде вести кампанію під слоганом: «В усьому винні українці, які не хочуть іти на мирову», попри його (Орбана) надзусилля. Орбану потрібна імітація бурхливої діяльності, яка допоможе в його передвиборчих перегонах. Ну, а саміт в Будапешті поки є підвидом дива (через позицію Путіна). Хоча й повністю відкинути його вірогідність не можемо. Але його реалістичність на сьогодні наднизька».

Підкресливши, що очільник Білого дому лише частково гратиме у гру Орбана, експерт підсумував: «Варто звернути увагу на те, що Україна як була, так і залишається головним ворогом у виборчій кампанії Орбана. Просто дещо змінюватимуться акценти. Варто звернути увагу на те, що поки ні про який саміт миру мова взагалі не йде. Наразі все це виключно виборча стратегія Орбана і до цього треба ставитися саме з цього погляду».