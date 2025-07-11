Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до Києва з тижневим візитом

Спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, прибуде до України в понеділок, 14 липня, і проведе в Києві цілий тиждень. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ України, а також її було повідомлено телеканалом "Ми – Україна" та виданням "Новини. LIVE".

Про свій намір здійснити тривалий візит до Києва Келлог повідомив на конференції в Римі. Хоча він не розкрив деталі свого розкладу, спецпредставник пожартував, що його графік буде "дуже напруженим", настільки, що іноді він навіть не встигає поснідати.

Присутність Кіта Келлога в Україні протягом цілого тижня підкреслює важливість візиту та потенційну насиченість його програми. Хоча конкретна мета поїздки не була оголошена, такі візити зазвичай пов'язані з обговоренням ключових питань двосторонніх відносин, регіональної безпеки та співпраці.