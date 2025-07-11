Мешканці Київа стали свідками незвичного для воєнного часу видовища: над столичним регіоном пролетів стратегічний вантажний літак Ан-124 "Руслан", відомий як "молодший брат" легендарної "Мрії". Ця подія викликала жваве дискусію в соціальних мережах, адже великогабаритна авіація майже не з'являлася в українському небі з 2022 року.

За попередньою інформацією, йдеться про один із літаків, який раніше належав російській авіакомпанії «Волга-Дніпро». Його доля тісно пов'язана з міжнародними санкціями проти РФ та механізмами компенсації за воєнні злочини. У 2023 році суд Онтаріо (Канада) ухвалив рішення про конфіскацію цього повітряного судна на користь України.

Відомо, що після конфіскації літак деякий час перебував на ремонті в Північній Америці, готуючись до подальшої передислокації.

Наразі не уточнюється, куди саме прямував Ан-124, чи здійснював він посадку в Україні, або ж залишався у транзиті до третьої країни. Проте сам факт появи такого стратегічного вантажного літака в небі Києва має важливе символічне значення. Це може свідчити про технічну реінтеграцію у критично важливу авіаційну інфраструктуру та потенційне посилення транспортної логістики України в умовах війни.

Цей політ "Руслана" є нагадуванням про послідовні кроки міжнародної спільноти щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію, а також про зусилля України з відновлення та посилення своїх можливостей, навіть у найскладніші часи.