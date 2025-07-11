Правоохоронці оголосили нову підозру народному депутату Євгену Шевченку.

Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ . Вони не називають імені фігуранта, але джерело hromadske каже, що йдеться про Євгена Шевченка.

Як вказують правоохоронці, депутат у 2021 році організував укладення договору постачання мінеральних добрив між окремими суб’єктами господарювання.

За даними слідства, він видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі. Так, прикриваючись зв’язками із Білоруссю, Шевченко створював штучні перешкоди при доставленні товарів в Україну, а за їхнє усунення вимагав хабар у 14,5 млн гривень.

Задокументовано, що ця сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить синові депутата.

Крім того, наявні дані свідчать, що Шевченко міг отримувати регулярні «відкати», пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на постачання добрив.

Депутатові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах. У СБУ зазначили, що Шевченко ще з листопада 2024 року перебуває під вартою у межах іншої справи.

У межах розслідування кримінального провадження також перевіряються факти причетності до злочину колишнього міністра інфраструктури, кажуть в ОГП.

Зазначимо, що перед цим «Українська правда» писала, що правоохоронці прийшли з обшуками до ексміністра Олександра Кубракова. Сам він відкинув причетність до будь-яких шахрайських схем.

У листопаді 2024 року депутатові Євгену Шевченку повідомили про підозру в держзраді після того, як він закликав президента України Володимира Зеленського почати «діалог» із росією.

У своєму Telegram-каналі він написав: «Давай, Вово, давай! Час, товаришу президенте, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу, якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш — тебе змусять піти. І змусять ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу».

Слідчі зазначили: експертиза заяв депутата показала, що той почав завдавати шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім того, Шевченко неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. А його близькі родичі, за даними слідства, вели активний бізнес із представниками Білорусі.

У ГУР відхрестилися від депутата Шевченка: ще у 2023 році голова ГУР МОУ Кирило Буданов заявляв, що розвідка використовує депутата для комунікації з Білоруссю.

Нагадаємо, Шевченко у 2019 році був обраний депутатом від партії «Слуга народу» як безпартійний. У 2020 році привітав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з переобранням і пізніше самовільно їздив до нього на зустрічі. За це його виключили з фракції «слуг».

У залі українського парламенту Євген Шевченко розгортав прапор Білорусі. А також одного разу з’явився у військовій формі.