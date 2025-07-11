В Україні змінено правила продажу ліків

З 1 липня 2025 року в Україні набули чинності оновлені правила продажу медикаментів, що суттєво впливають на роботу аптек та доступ пацієнтів до державної програми «Доступні ліки». Відтепер усі аптеки, незалежно від форми власності чи місця розташування, зобов'язані приєднатися до програми реімбурсації.

Ці зміни покликані спростити доступ до необхідних медикаментів для українців та посилити контроль за відпуском ліків за державною програмою.

Основні нововведення, що варто знати:

Електронний рецепт – єдина форма доступу до «Доступних ліків»: Тепер пацієнти можуть отримати ліки за державною програмою виключно за електронним рецептом. Це забезпечує прозорість та ефективність відпуску медикаментів.

Винятки для паперових рецептів: Паперові рецепти зберігають свою чинність лише у прифронтових районах та на тимчасово окупованих територіях, враховуючи особливості доступу до медичних послуг у цих регіонах.

Обов'язкова участь аптек у програмі НСЗУ: Аптеки, які не уклали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), більше не мають права відпускати ліки за програмою «Доступні ліки». Порушення цього правила тягне за собою штрафи та, у перспективі, позбавлення ліцензії.

Розширення переліку препаратів: Програма «Доступні ліки» тепер охоплює ще більше препаратів, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкологічних захворювань. Це дозволить більшій кількості пацієнтів отримувати необхідну терапію безкоштовно або з незначною доплатою.

Додаткові ініціативи для покращення доступу до ліків:

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) активно працює над забезпеченням доступності медикаментів навіть у найвіддаленіших куточках країни. З цією метою:

Запущені мобільні аптечні пункти: У 17 областях України почали працювати мобільні аптечні пункти, що дозволяє доставляти ліки безпосередньо до пацієнтів у сільській місцевості та населених пунктах, де відсутні стаціонарні аптеки.

Продовжується робота «Укрпошта. Аптека»: Проект «Укрпошта. Аптека» продовжує безкоштовну доставку ліків у віддалені громади, що є особливо важливим для маломобільних груп населення та мешканців важкодоступних територій.

Що робити пацієнтам?

Пацієнтам рекомендується перевіряти наявність договору аптеки з НСЗУ перед тим, як звертатися за ліками за е-рецептом. Цю інформацію зазвичай можна знайти безпосередньо в аптеці або на сайті НСЗУ.

У разі відмови у видачі ліків за електронним рецептом, пацієнти мають право звернутися зі скаргою на гарячі лінії:

МОЗ: 0 800 505 201

НСЗУ: 16-77

Ці нововведення є важливим кроком до створення більш ефективної та доступної системи охорони здоров'я в Україні.