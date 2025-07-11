Римський «сад»: які плоди принесла Конференція з відновлення України

У Римі в п’ятницю, 11 липня, завершила свою роботу Конференція з питань відновлення України, в залах та кулуарах якої було досягнуто чимало принципово важливих для офіційного Києва рішень. Деталі – далі в матеріалі.

Президент Володимир Зеленський, який особисто відвідав Рим задля участі у Конференції відновлення України, заявив, що в рамках цього міжнародного заходу було досягнуто домовленостей на близько 10 мільярдів євро. За словами нинішнього господаря Банкової, також було укладено близько 200 угод.

Якщо дещо конкретизувати, то відомо зокрема, що у надчутливу в умовах повномасштабної війни з РФ сферу енергетики України планують залучити два мільярда євро. Також відомо, що Київ та Лондон укладають угоду щодо постачання понад п’яти тисяч ракет протиповітряної оборони від компанії Thales. Крім того, американська компанія White Star Real Estate інвестує 200 млн євро в індустріально-логістичний парк у Бучі. На римській тематичній конференції вже підписали відповідний меморандум.

В числі зазначених Зеленським двохсот угод є домовленість з Нідерландами про виділення 300 млн євро на відновлення та економічне зміцнення України, а Швеція створить на теренах нашої держави великий центр для реабілітації поранених військових. При цьому господарка конференції – прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що компанії, які допомагали Росії фінансувати розв’язану нею війну проти України, ведучи з нею бізнес, будуть позбавлені права на отримання прибутку від відновлення нашої держави.

На полях Конференції з питань відновлення України в Римі відбулося засідання «коаліції рішучих», до якої, до слова, доєдналася Італія. Щоправда, нинішня зустріч проходила у гібридному форматі: більшість лідерів були присутні особисто в італійській столиці, а частина долучилась онлайн – зокрема, прем’єр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон, які у четвер, 10 липня, якраз проводили зустріч face to face у Лондоні. Вельми і вельми показово, що цього разу до зустрічі «коаліції рішучих» вперше доєдналися представники Сполучених Штатів: спецпредставник президента США Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, відомі своїм антиросійським санкційним законопроектом.

Володимир Зеленський вважає, що участь США в зустрічі «коаліції рішучих» - це сигнал від президента Трампа. «Це позитивний сигнал, і я дуже радий цьому сигналу. Це справжня єдність», - акцентував глава держави. Натомість очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що й у питанні відновлення оборонної допомоги США «є позитивні сигнали».

Публічно ж в рамках виступу на Конференції з питань відновлення України Кіт Келлог виголосив промову, у якій повсякчас підкреслював, що висловлює позицію адміністрації США, а не лише свою. «Будь-яка діяльність з відбудови України має ґрунтуватися на збереженні національного суверенітету України», підкреслив він, кілька разів наголосивши, що суверенність повоєнної України є основою підходу США. Поряд з тим, пан Келлог висловив думку, що зараз стоїть питання про те, «який тип» держави будуватиме Україна. «Я закликаю Україну і партнерів долучитися до таких зусиль з відбудови України, які зроблять пріоритетом посилення місцевого самоуправління, заохочуватимуть підприємництво серед українців у економіці, побудованій на принципах вільного ринку, та на відповідальному ухваленні рішень демократично обраним урядом», - окреслив відставний генерал-спецпосланець Трампа бачення Вашингтону. До речі, Володимир Зеленський, перебуваючи у Римі, фактично підтвердив плани змінити посла України у США та допустив, що цю позицію може обійняти міністр оборони Рустем Умєров.

Повертаючись безпосередньо до Конференції з відновлення України, зазначимо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в рамках свого виступу на цьому заході, оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею. «Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого в світі фонду акцій для підтримки відновлення», - сказала вона. Фон дер Ляєн окремо зазначила, що разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення. «Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни», - підкреслила президентка Єврокомісії. Крім того, вона заявила про продовження підтримки України та про надання наступного траншу допомоги: «Я оголошую про виплату 3 мільярдів євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти і позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій».

До речі, у четвер, 10 липня, Європарламент під час голосування не підтримав вотум недовіри очільниці Єврокомісії, ініційований румунськими ультраправими. Зокрема, 360 депутатів ЄП проголосували проти вотуму, ще 175 за, а 18 утрималися. Загалом у процедурі взяли участь 553 депутати із 720 (більшість відсутніх - депутати партій, які обіцяли підтримку голові ЄК). Для позитивного рішення потрібно було дві третини голосів.

«Охолодження, що намітилося у відносинах з традиційними союзниками, може значно ускладнити другий термін пані фон дер Ляєн, особливо якщо врахувати, що вже наступного тижня почнеться потенційно проблематичне обговорення нового бюджету ЄС до 2034 року», - зауважує Reuters.

Тим часом ініціатор вотуму недовіри румунський євродепутат Георге Піпері заявив Politico, що голосування відкрило скриньку Пандори і що воно не буде останнім. Він запропонував голові ЄК готуватися до нових спроб усунути її від влади – для винесення вотуму недовіри достатньо лише 10% голосів від євродепутатів.

Наразі реальний вотум недовіри щодо пані фон дер Ляєн, яка є великим і щирим другом України, залишається віддаленою перспективою, але його ймовірність тепер залежить від того, чи зуміє очільниця Єврокомісії відновити довіру центристських партій, які поступово віддаляються від неї. Очевидно, що якщо обговорення євро бюджету пройде без особливих потрясінь, напруженість може зійти нанівець. До речі, якщо говорити про фінансовий кейс в рамках співпраці Києва і Брюсселю, то слід зазначити, що у четвер, 10 липня Україна, (до чого пані фон дер Ляєн доклалася безпосередньо), отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів. Кошти вже перерахували в межах ініціативи ERA – спільної програми країн G7, спрямованої на підтримку України.