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Здоров'я

Четвертий випадок за рік: жінці видалили з-під ока гельмінта довжиною 11 сантиметрів

Четвертий випадок за рік: жінці видалили з-під ока гельмінта довжиною 11 сантиметрів

У Рівненській області медики видалили з повіки правого ока 52-річної пацієнтки гельмінта довжиною 11 сантиметрів. Йдеться про паразита виду Dirofilaria repens, який спричиняє підшкірний дирофіляріоз.

Про інцидент повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Це вже четвертий випадок дирофіляріозу в регіоні з початку року.

За словами лікарів, пацієнтка звернулась зі скаргами на постійну слабкість, головний біль, а також болісні та набряклі ділянки, які переміщувалися з правої щоки до лоба і під очне яблуко. Жінку госпіталізували, після чого провели оперативне втручання, в ході якого і виявили паразита.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

медикигельмінтпаразитиDirofilaria repens
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