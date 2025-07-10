Четвертий випадок за рік: жінці видалили з-під ока гельмінта довжиною 11 сантиметрів

У Рівненській області медики видалили з повіки правого ока 52-річної пацієнтки гельмінта довжиною 11 сантиметрів. Йдеться про паразита виду Dirofilaria repens, який спричиняє підшкірний дирофіляріоз.



Про інцидент повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Це вже четвертий випадок дирофіляріозу в регіоні з початку року.



За словами лікарів, пацієнтка звернулась зі скаргами на постійну слабкість, головний біль, а також болісні та набряклі ділянки, які переміщувалися з правої щоки до лоба і під очне яблуко. Жінку госпіталізували, після чого провели оперативне втручання, в ході якого і виявили паразита.