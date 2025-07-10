Погода 10 липня: спека до +38 та сильні дощі на заході

Сьогодні на більшій частині території України утримається суха погода. Лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях значні, а на Закарпатті та Прикарпатті - сильні дощі, грози. Температура повітря +15-20°, на Житомирщині та Вінниччині +21-26°.

На решті території - мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській, Черкаській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляють синоптики. Температура повітря +29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях - сильна спека +35-38°.

Вітер - південно-східний, південний, в західних областях - північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві та області - мінлива хмарність, місцями - короткочасний дощ, на Київщині - гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура повітря у Києві +30-32°; в області +29-34°.

Синоптики також попереджають, що сьогодні у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі (кількість опадів 15-30 мм), грози. I рівень небезпечності, жовтий. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях сильні дощі (кількість опадів 40-80 мм). II рівень небезпечності, помаранчевий.