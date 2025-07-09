В Україні суттєво зростуть штрафи за порушення ПДР

Цього року українських водіїв очікує значне посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Відповідні законопроєкти вже готуються до розгляду у Верховній Раді, а нові штрафи мають сприяти зниженню аварійності на дорогах та підвищенню культури водіння.

Основні новації:

Паркування на тротуарі та велодоріжці:

Штраф зросте до 3 400 грн — раніше становив 340–510 грн. Така міра покликана зупинити безвідповідальне паркування, яке створює небезпеку пішоходам і велосипедистам.

Проїзд на жовтий сигнал світлофора або перевищення швидкості понад 20 км/год:

За це передбачено штраф у розмірі 850 грн. Важливо, що цей вид порушення фіксуватиметься автоматично за допомогою камер.

Зношені шини:

Мінімально допустимий протектор тепер має бути не менше 1,6 мм . За порушення передбачено штраф до 1 500 грн. Це спрямовано на зменшення ризиків аварій через поганий стан гуми.

Користування телефоном за кермом:

Новий штраф становитиме від 1 000 до 1 700 грн. Якщо ж через відволікання сталася ДТП — штраф зростає до 5 100 грн. Це має зменшити кількість аварій, спричинених неуважністю водіїв.

Повторні порушення:

Штрафи за них подвоюватимуться, що створить додатковий стимул дотримуватися ПДР.

Також до кінця 2025 року планується запустити понад 300 нових камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони значно розширять можливості контролю за безпекою на дорогах і допоможуть ефективніше виявляти порушників.