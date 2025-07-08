Зеленський доручив активізувати всі контакти зі США після заяв Трампа

Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати контакти зі США після заяв американського президента Дональда Трампа.

Про це сам Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні за підсумками 8 липня.

Зеленський про активізацію контактів зі США

– Сьогодні доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною, – заявив президент.

За його словами, зараз потрібно якнайшвидше реалізувати необхідні політичні заяви та рішення для захисту наших людей і позицій.

Президент України зазначив, що передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки.

– Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів вже найближчим часом. Зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічей військових і політичних команд, – пояснив він.

Зеленський про ситуацію на фронті та у РФ

Сьогодні глава держави провів нараду з українським військовим командуванням – головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, Генштабом ЗСУ, Міноборони, а також Службою безпеки України.

За словами Зеленського, вони приділили увагу ситуації на фронті та українським операціям, зокрема на російській території.

– Я вдячний усім підрозділам Сил оборони, Служби безпеки України, наших розвідок за результати в тиску на окупанта та блокуванні російської логістики, – наголосив президент.

Зеленський про обміни полоненими

За словами Зеленського, він заслухав сьогодні доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова щодо вразливих місць, які є в РФ.

– Ми обговорили й процес обмінів. Він триває – реалізація домовленостей ще другої зустрічі в Туреччині, – сказав президент.

Він наголосив, що Україна намагається звільнити якнайбільше наших людей із російського полону.

Крім цього, була доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня.

Зеленський наголосив, що визначено чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ, які представить Сибіга.

Президент анонсував підготовку відчутного розширення можливостей української дипломатії.

Зеленський про відзначення українських воїнів

Глава держави підписав укази про відзначення званням Героя України Назарія Гринцевича та Дмитра Фішера.

За його словами, уже підготовлені подання та всі документи щодо Віталія Карвацького. А сам указ щодо нього буде після завершення відповідних експертиз, наголосив президент.

На його думку, важливо, щоб відзначення українськими воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше та більш ґрунтовно.

– На жаль, зараз рідним воїнів і самим воїнам доводиться надто довго очікувати на заслужені нагороди, поки тривають різного роду перевірки та бюрократичні процедури. Відповідні посадовці мають прискоритися з цими процесами, – вважає він.

Зеленський про створення трибуналу щодо агресії РФ

Володимир Зеленський говорив сьогодні з главою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

За словами президента, потрібно ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, розблокувати підписання закону про множинне громадянство, зафіксувати вихід України з Оттавської конвенції щодо мін.

– Я вдячний усім народним депутатам України, хто підтримує ці та інші необхідні рішення. Важливо проголосувати щодо них найближчим часом, – вважає Зеленський.

Зеленський про санкції

Україна продовжує санкційну роботу. Сьогодні є пакет санкцій проти компаній з Китаю, які постачають компоненти для російського виробництва зброї, зокрема Shahed, сказав Зеленський.

– Чіткі докази цього є. Деталі знаходять у збитих Shahed. Ми будемо говорити про це з нашими партнерами, щоб вони підтримували українські санкції, – стверджує він.

За його словами, є нове рішення щодо синхронізації європейських санкцій у нашій юрисдикції – ще три пакети санкцій ЄС повністю чинні в Україні.

– Будемо надалі зміцнювати наш тиск. Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні, – резюмував президент.