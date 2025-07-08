Штучний інтелект не витримав напруги Вімблдону

На цьогорічному Вімблдонському тенісному турнірі організатори вперше повністю відмовилися від лінійних суддів, замінивши їх автоматизованою системою Hawk-Eye Live з елементами штучного інтелекту. Проте нововведення, яке мало б забезпечити бездоганну точність, спричинило чимало суперечок серед гравців, уболівальників і навіть колишніх працівників турніру, повідомляє TechRadar.

Попри заявлену високу точність Hawk-Eye Live, деякі гравці відкрито розкритикували систему після сумнівних епізодів у своїх матчах. Зокрема, британські тенісисти Джек Дрейпер і Емма Радукану висловили недовіру до рішень ШІ після суперечливих лінійних моментів.

Китайська спортсменка Юе Юань під час гри звернулась до арбітра з проханням збільшити гучність голосових оголошень, оскільки не завжди могла чітко почути рішення.

У матчі між Сонею Картал і Анастасією Павлюченковою система вийшла з ладу на один гейм через помилку оператора. Організатори пізніше визнали збій і публічно вибачилися.

Окрім технічних негараздів, звільнення понад 300 суддів через автоматизацію викликало обурення в тенісному середовищі. Деякі з них навіть вийшли на протест біля Всеанглійського клубу, тримаючи плакати з гаслами проти заміни людей алгоритмами.«Це більше, ніж просто точність — це дух гри», — кажуть критики нововведення.

Також у гравців більше немає права на оскарження рішень системи. У той час як Roland-Garros і деякі інші турніри досі використовують людське суддівство, Вімблдон зробив ставку на повну автоматизацію.

Організатори заявляють, що автоматизоване суддівство — це шлях до об’єктивності та відсутності людських помилок. Проте відкритим лишається питання: чи готовий тенісний світ до повного виключення людського фактору, який десятиліттями формував атмосферу Вімблдону