Каллас скликає засідання Ради ЄС для обговорення мирного плану для України

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас скликає позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах у середу, 26 листопада, щоб обговорити мирний план щодо України.

Про це повідомляє видання "Європейська правда", посилаючись на поінформованого посадовця ЄС.

– Висока представниця ЄС скликає Раду ЄС у закордонних справах цієї середи, щоб обговорити підготовку мирного плану для України і роль ЄС у цьому процесі, – заявив співрозмовник.

За його словами, засідання збереться у віртуальному форматі за відеозв’язком.

ForUA нагадує, у неділю, 23 листопада, у Женеві після зустрічі представників США та України держсекретар Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів буде внесено зміни в американський "мирний план".

Згодом медіа повідомили, що після переговорів у Женеві кількість пунктів у початковій версії "мирного плану" команди Трампа, до якої внесли корективи, зменшилася із 28 до 19.