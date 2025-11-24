Дружина Брюса Вілліса пожертвує мозок свого чоловіка для наукових досліджень

Дружина голлівудської зірки Брюса Вілліса Емма Гемінг публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров'я. Вілліс страждає на лобно-скроневу деменцію (ЛСД). Про це пише USA Today.

Гемінг підтвердила, що з кожним днем Вілліс втрачає все більше когнітивних здібностей і потребує цілодобового догляду. Хоча обговорювати смерть не прийнято, вона вважає важливим заздалегідь продумати всі деталі для забезпечення гідного догляду за артистом і полегшення майбутнього для доньок.

В останніх публічних заявах Гемінг зосередилася не лише на поточних потребах чоловіка у цілодобовому догляді, але й на неминучій необхідності підготовки до його смерті.

Гемінг заявила, що вона «готується до кінця» і активно працює над тим, щоб полегшити майбутні тягарі для своїх дітей. «Я розробила план, як подбати про моїх доньок, і він майже готовий, щоб їм не довелося ухвалювати всі рішення та розбиратися в усьому самим. Я просто хочу трохи полегшити їм життя», – зазначила Емма Гемінг, підкреслюючи, що ці теми стали частиною повсякденного життя родини.

Вона також продовжує активно використовувати свою публічну платформу для підвищення обізнаності про лобно-скроневу деменцію, оскільки це захворювання залишається менш відомим, ніж хвороба Альцгеймера.

Нагадаємо, сім'я актора оголосила про діагноз ЛСД у лютому 2023 року, уточнивши початковий діагноз афазії. Лобно-скронева деменція призводить до швидкої втрати когнітивних і комунікативних здібностей, що стало причиною відходу 69-річного актора від кар'єри.

Сім'я Вілліса та його колишня дружина Демі Мур продовжують надавати йому спільну підтримку, однак емоційний тягар, пов'язаний із прогресуванням хвороби, залишається величезним.

Емма Гемінг повідомила, що планує пожертвувати мозок чоловіка для наукових досліджень після його кончини. «Передача мозку Вілліса після його смерті – це емоційно важкий, але науково важливий крок у розумінні його хвороби», – заявила Гемінг, наголошуючи на важливості вивчення ЛСД. Гемінг також зізналася у своїх мемуарах, що теми, пов'язані з кончиною чоловіка, стали неминучою частиною повсякденного життя їхньої родини.

Зараз Емма Гемінг готує до втрати і двох спільних доньок – Мейбел Рей та Евелін Пенн. Вона намагається не приховувати від них правди про стан батька.

Брюс Вілліс, зірка фільму «Міцний горішок», має також трьох старших доньок від попереднього шлюбу з акторкою Демі Мур – Скаут, Румер та Таллулу. Хоча актори розлучилися, вони зберегли дружні стосунки. Лобно-скронева деменція, про діагноз якої сім'я оголосила у лютому 2023 року (після неточного діагнозу афазії), призвела до того, що Вілліс перестав упізнавати навіть свою матір та ексдружину Демі Мур.