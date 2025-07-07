Проти громадянина Ірану Багеряна хочуть відкрити справу за обман на мільйони з паспортами країн ЄС

На ринку тіньових послуг з надання громадянства, видів на проживання та інших документів у країнах Європи та Близького Сходу назріває серйозний скандал.

За даними джерел на ринку, один із найбільших його операторів, громадянин Ірану Аліреза Багеряна, відомий як Яша та чиїми клієнтами є представники української еліти, обдурив на гроші багатьох із них, пише Страна.

"З нашої родини він узяв сотні тисяч євро, після чого зник з усіх радарів. І наскільки я знаю, це не поодинокий випадок", - сказав один із клієнтів Яші.

Як кажуть джерела, Багерян розпочав свою діяльність у Києві понад десять років тому. Його основна послуга – допомога в отриманні громадянства, паспортів, видів на проживання та легалізації у країнах Європи та Близького Сходу. Він обіцяє робити все швидко, офіційно і з повним супроводом, за свою роботу бере від 300 000 до двох мільйонів доларів.

При цьому в соцмережах Багерян демонструє розкішне життя: відвідує ресторани високої кухні, п'ятизіркові готелі, бутіки Cartier та Dior.

Адвокат однієї з постраждалих заявив нам, що він уже "подав заяви про шахрайство до прокуратури ОАЕ та європейських країн, де Багерян регулярно буває". Крім того, юрист розглядає варіант звернення до Європолу та Інтерполу, щоб надати справі міжнародного статусу.

Один із ошуканих Багеряном клієнтів в Україні повідомив нам, що до роботи з приводу шахрайства вже підключено й українські правоохоронні органи.