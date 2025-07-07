Третій зайвий: як і чому Пекін підіграє Путіну в російсько-українській війні

Під час свого європейського турне очільник китайського Міністерства закордонних справ (МЗС) Ван І заявив про те, що Піднебесна не допустить фіаско путінської Росії у її війні з Україною. Деталі – далі в матеріалі For-UA.

Зближення КНР з Євросоюзом (ЄС), яке, як розраховували в Піднебесній ще на початку року, мало статися на тлі торгових перипетій обох сторін зі США, так зрештою і не матеріалізувалося. За даними агентства Bloomberg, китайська влада навіть вирішила скоротити до одного дня саміт КНР-ЄС, намічений на кінець липня як дводенний захід. Про зростання напруженості замість бажаної деескалації у відносинах Пекіна та Брюсселя свідчать і підсумки візиту до Європи очільника китайського МЗС Ван І..

В рамках візиту до Європи, який тривав з 30 червня по 6 липня включно, Ван І відвідав штаб-квартиру ЄС у Брюсселі, Німеччину та Париж. Пекін і Євросоюз повинні «підтримувати мир і стабільність у світі, захищати багатосторонність, вільну торгівлю, міжнародні правила, чесність і справедливість і твердо діяти як якорі стабільності та конструктивних сил у нестабільному світі», зазначив головний китайський дипломат на старті свого євротурне. Втім, як виявилось у процесі, зблизити позиції сторонам не вдалося. Агентство Bloomberg, як зазначалося вище, повідомило з посиланням на джерела, що запланований на 24-25 липня саміт ЄС-Китай, у рамках підготовки до якого Ван І, зокрема, і приїхав до Європи, було вирішено обмежити одним днем. Спочатку планувалося, що 24 липня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Євроради Антоніу Кошта проведуть зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні, а наступного дня вирушать до міста Хефей. Тепер же, за даними джерел, другий день у Хефеї був з програми саміту викреслений.

Слід зауважити, що цьому рішенню, поки що не підтвердженому офіційно, передували не найпростіші переговори Ван І з головою європейської дипломатії, експрем’єркою Естонії Каєю Каллас під час чотиригодинного раунду китайсько-європейського стратегічного діалогу високого рівня за вечерею у Брюсселі. Згідно з прес-релізом ЄС, пані Каллас вимагає від свого китайського візаві припинити «будь-яку матеріальну підтримку російського ВПК» і висловила стурбованість співпрацею китайських компаній з Кремлем. Крім того, Кайя Каллас «закликала Китай покласти край своїй несумлінній практиці, включаючи обмеження на експорт рідкісноземельних металів, які створюють значні ризики для європейських компаній і ставлять під загрозу надійність глобальних ланцюжків постачання», зазначили у прес-службі ЄС.

Натомість в офіційному прес-релізі китайського МЗС зазначено, що позиція Пекіна «у конфлікті в Україні відверта та послідовна». Ван І акцентував, що Китай «наполягає на сприянні мирним переговорам, утримується від поставок летального озброєння сторонам, суворо контролює предмети подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників».

А ось про те, що було сказано неофіційно, розповіла з посиланням на обізнані джерела впливова гонконгська газета South China Morning Post. За даними видання, Ван І відверто зізнався, що Китай «не може допустити поразки Росії в українському конфлікті і його затягування навіть вигідне Пекіну». Це, за словами головного китайського дипломата, не дозволяє Сполученим Штатам повністю переключити свою увагу на Азію, що дає Китаю певне стратегічне вікно. При цьому доводячи, що КНР ні в чому не допомагає РФ, Ван І нібито заявив: «Якби така допомога надавалася б, конфлікт припинився б раніше».

«Відвертість міністра закордонних справ Китаю Ван І про те, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні, бо Китай боїться, що Сполучені Штати змістять всю свою увагу на Пекін означає лише, що Трампу, якщо той справді хоче припинення російсько-української війни, треба говорити не лише з Путіним, а із Сі Цзіньпінем. Говорити треба насамперед тому, що в силах Китаю зупинити цю війну. Для цього Пекіну треба зменшити постачання у Росію військові технології та припинити купувати у РФ нафту. Звісно, Трамп має за це щось запропонувати Китаю. Як мінімум, це має бути припинення антикитайської риторики, яка постійно звучить у Білому домі. Між іншим, можливо, саме це і хотів донести Китай до США своєю незвично відвертою заявою міністра закордонних справ», - зазначає політолог Сергій Таран.

Повертаючись до євро турне цього самого «відвертого» китайського дипломата, який, до слова, у владній вертикалі КНР вважається важковиком, можна констатувати, що мало обнадійливого для європейців було висловлено і на тему рідкісноземельних металів. Нагадаємо, у квітні Китай ввів заходи експортного контролю щодо семи рідкісноземельних елементів, що поставило під удар багато європейських (та й світових) автоконцернів і компаній з виробництва мікроелектроніки. Особливо це загрожує Німеччині, яка в 2024 році отримала з Китаю понад 65% від загального обсягу поставок рідкісноземельних елементів. І звісно, ​​на зустрічі в Берліні 4 липня глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль нагадав китайському колезі про своє занепокоєння. Проте, як випливає з окремого повідомлення МЗС КНР, Ван І, по суті, відмахнувся наче від надокучливої мухи від проблеми, заявивши, що «деякі люди мають приховані мотиви у навмисному роздмухуванні цього питання між Китаєм та ЄС», а насправді «експорт рідкісноземельних металів ніколи не був і не повинен бути проблемою між Китаєм та Європою».

Після введення ЄС підвищених тарифів на китайські електромобілі, що експортуються до Європи, Пекін повідомив про початок антидемпінгового розслідування щодо європейських бренді та коньяку, що насамперед зачепило інтереси французів. І зустріч минулого вікенду Ван І з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро була останньою надією Парижа якось пом’якшити удар по національним компаніям. Втім буквально напередодні приїзду Ван І до Парижа, Міністерство комерції КНР оголосило про набуття чинності з 7 липня антидемпінгових мит у розмірі від 27,3% до 34,9% на імпорт європейського коньяку і бренді терміном на п’ять років. Поряд з тим, частково цю гірку пігулку підсолодили винятками «за дотримання ряду правил» для загальновідомих коньячних брендів Martell та Remy Martin.

Тим часом про наміри Китаю воювати не лише на економічній ниві заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зокрема, він припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб зосередити увагу США на Європі, аби зайнятися захопленням Тайваню. «Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: «Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх у Європі, атакуючи територію НАТО», - зазначив генсек Альянсу. На переконання пана Рютте, цей сценарій є одним з найбільш ймовірних у недалекому майбутньому. «Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян та китайців. Перша з них - зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він ніколи не погодився на це піти. А по-друге, співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном - те, що президент Трамп дуже активно пропагує», - підсумував Марк Рютте.

Президент Трамп між тим, провівши днями бесіду з Зеленським і Путіним, заявив, що не впевнений, чи зможе покласти край російсько-українській війні, хоча цей тематичний кейс, за його словами, і входить до пріоритетів Білого дому. Господар Овального кабінету, якого цитує Politico, також сказав, що за те, що відбувається в Україні, відповідальний його попередник: «Ситуація з Україною - це проблема Байдена - не Трампа. Я просто намагаюся це закінчити, а там подивимось». Крім того, президент США заявив, що «дуже багато допомагає» Україні. Дещо раніше пан Трамп заявив, що його нещодавня телефонна розмова з Путіним засвідчила, мовляв, кремлівський диктатор не хоче миру і лише імітує перемовний процес щодо врегулювання розпочатої ним війни проти суверенної України.