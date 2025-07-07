На прикордонних територіях поліція неефективно протидіє мародерам, - ЗМІ

На Сумщині фіксують численні випадки мародерства в покинутих будинках евакуйованих мешканців. Люди втрачають усе — від техніки до меблів. Місцеве видання Кордон.Медіа розповіло про конкретні випадки.

Родина Юлії до останнього залишалася в Хотіні, але наприкінці травня змушена була виїхати. Забрали лише дрібну техніку. Про те, що в будинку побували сторонні, повідомили сусіди. Після цього туди поїхала свекруха.

«Немає морозилки, бойлера, газової плити, двох телевізорів, електроінструментів та мотоблоку», — розповідає Юлія.

Вона звернулася до поліції. Заяву прийняли, але, за її словами, одразу попередили: «Жодної надії спіймати злодіїв немає».

У ще одному випадку постраждала родина Поліни Крамської з Іскрисківщини Білопільської громади. Вони евакуювалися ще у 2022 році. Востаннє жінка була вдома на Великдень цього року.

«Дім у нас був великий, більше 100 м². Там майже нічого не залишилось. Дивани, крісла, техніку, коври, штори – все забрали. Стільки добра було, залишились без нічого», — говорить зі сльозами на очах Поліна Єгорівна.

За її словами, обікрали не тільки будинок, а й гараж, літню кухню, навіть у погребі знайшли, що винести. Заяву вона не писала: «Не було сенсу. Поліція не шукатиме мародерів». Згодом дізналася, що у травні в будинок влучив КАБ.

Це не поодинокі випадки. Голови Юнаківської та Миропільської громад також повідомляли про масові крадіжки з покинутих будинків.

За мародерство в Україні передбачено покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (ст. 432 ККУ).