Європейські країни-члени НАТО негласно готуються до скорочення військ США, – ЗМІ

Європейські союзники НАТО розпочали негласні приготування до можливого скорочення американського військового контингенту на континенті. Про це повідомляє Euractiv.

Союзники переконані, що президент США Дональд Трамп перенаправить частину з 80 тисяч американських військових до Азії та Близького Сходу.

— Питання не в тому, чи буде виведення американських військ, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу наявні оборонні плани Альянсу, — заявив один з дипломатів НАТО.

Військові стратеги НАТО зосереджені на трьох головних аспектах майбутнього перерозподілу сил:

масштаби виведення американських військових, швидкість цього процесу, здатність європейських армій компенсувати відсутність американських підрозділів.

У НАТО лише минулого року оновили свої оборонні стратегії, які визначають реакцію на потенційні загрози.

Однак ці плани значною мірою спираються на американське озброєння, авіацію та десятки тисяч військовослужбовців США.

Країни східного флангу НАТО особливо занепокоєні перспективою швидкого виведення американських сил. Деякі з цих держав неофіційно наполягають на прискоренні переговорів щодо перегляду оборонних планів для підготовки до суттєвого зменшення американської ролі.

Очікується, що потенційне виведення найсерйозніше вплине на головні американські військові бази в Німеччині та Італії.

Представники оборонних міністерств регіону визнають, що європейські збройні сили здатні до бойових операцій, але ще далекі від повноцінної заміни американського контингенту.

Особливо це стосується складних і коштовних можливостей у сферах авіації, логістики та супутникових систем, якими не володіють європейські країни.

Напередодні саміту НАТО посол США в Альянсі Меттью Вітакер повідомив, що аналіз Пентагона щодо розгортання американських військ в Європі буде завершений до кінця літа або на початку осені.

Поки що європейські союзники не отримали від американських офіційних осіб конкретної інформації про майбутні зміни у вашингтонській позиції, підтвердили кілька європейських дипломатів НАТО.