Топ книг для саморозвитку від ForUA

1. «Атомні звички» Джеймса Кліра

Книга акцентує увагу на тому, що невеликі зміни на постійній основі з часом мають призвести до значних результатів. Не потрібно змінювати одразу все, варто запроваджувати маленькі покращення поступово.

Автор розглядає звичку не просто як одноразову дію, а процес, що формує нашу особистість. Тобто зміна наших традиційних дій на більш корисні – це і є особистісне зростання.

Напрацювання потрібної звички відбувається з дотримуванням чотирьох правил: зроби її помітною, привабливою, простою і задовільною. І, навпаки, негативну звичку Клір рекомендує зробити непомітною, непривабливою, складною і незадовільною, щоб у підсумку її позбутися.

Книга дає розуміння, як шляхом конкретних послідовних дій можна запровадити і закріпити зміни в тривалій перспективі.

2. «Тією горою є» Браянна Віста

У фокусі книги – аналіз самосаботажу та методи його усунення. Авторка говорить про те, що єдиний, хто перешкоджає нашому успіху – це ми самі.

Перш за все, потрібно зрозуміти, що самосаботаж — абсолютне нормальне явище і є наслідком емоційних травм, страхів, або душевних страждань. Для того, щоб позбутися внутрішніх перешкод, що заважають рухатися вперед, необхідно бути більш співчутливим до себе і взяти відповідальність за своє життя. Авторка рекомендує боротися з деструктивними переконаннями за допомогою певних технік саморефлексії. Це поступово змінить внутрішній діалог і допоможе створити омріяне життя, наповнене бажаними цінностями.

На противагу швидким рішенням книга пропонує роботу над внутрішнім перетворенням шляхом поступової трансформації особистості. Власне, назва книги говорить сама за себе – «гора, яку потрібно подолати – це ви».

3. «Накопичувальний ефект» Даррена Гарді

Це особисте дослідження автора, який стверджує: дрібні регулярні дії дають значні результати. Також він наголошує, що не везіння є запорукою успіху, а послідовність правильних рішень, завдяки напрацьованим звичкам.

Зміни в будь-якій сфері життя можливі тільки за умови дисципліни і наполегливості, а ключем до покращення є саме довгострокова стратегія, яка в підсумку впливає на все – здоровʼя, карʼєру і стосунки. Навіть відмова від однієї склянки солодкого напою щодня призводить до глобальних результатів.

«Накопичувальний ефект» стимулює формувати позитивне середовище, боротися з самосаботажем та запроваджувати корисні звички. І знов таки, замість очікування миттєвих результатів, автор закликає до поступових і сталих дій, що неухильно призведе до зростання.