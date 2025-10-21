Велика Британія готується розгорнути армію в Україні після закінчення війни

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон уже розпочав підготовку до потенційного розгортання британських військових в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою, повідомляє Sky News.

Під час лекції у Лондоні Гілі розповів, що Велика Британія спільно з Францією працює над створенням "Коаліції рішучих", яка у майбутньому має забезпечити розгортання сил на території України.

За словами міністра, ці підрозділи допомагатимуть зміцнювати безпеку повітряного та морського простору України, а також підготовку українських військових, якщо Росія погодиться на припинення повномасштабної війни.

– Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі. Що стосується наших Збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні, – сказав Гілі.

Виступ міністра оборони Великої Британії став першим офіційним підтвердженням, що країна вже розробляє конкретні плани участі своїх військ у повоєнному врегулюванні в Україні.

За даними ЗМІ, йдеться не про участь британських військових у бойових діях, а про захист українського неба та морських шляхів після завершення війни.

ForUA нагадує, цього тижня, у п’ятницю, 24 жовтня, у Лондоні має відбутися чергова зустріч "Коаліції рішучих" , у якій очікується особиста участь президента України Володимира Зеленського.