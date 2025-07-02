Росія навмисно збила пасажирський літак Azerbaijan Airlines - у ЗМІ потрапили документи і записи

Пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи 25 грудня 2024 року, був цілеспрямовано збитий російською протиповітряною обороною за наказом Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє авторитетне азербайджанське видання Minval.az, посилаючись на отримані анонімно документи та аудіозаписи, які нібито підтверджують обставини інциденту.

У листі, що надійшов до редакції, міститься пояснювальна записка капітана Дмитра Паладичука — командира розрахунку БМ №274, який 25 грудня ніс бойове чергування. За його словами, ціль було виявлено метеорадаром о 08:11, а вже за дві хвилини капітан отримав усний наказ: "знищити ціль". Через сильний туман візуальний контакт із літаком був відсутній, однак о 08:13 було здійснено запуск ракети.

Перша ракета не влучила — система повідомила про промах. Відразу після цього капітан віддав наказ на повторне ураження. Друга ракета, за даними з радіолокаційної станції, була випущена за кілька секунд, і саме вона, ймовірно, спричинила вибух та падіння літака.

Minval.az підкреслює, що не може достеменно підтвердити автентичність документів, однак надані аудіозаписи з переговорів між військовими виглядають справжніми. У них чути, як оператори підтверджують запуск двох ракет, а також констатують ураження повітряної цілі, що виявилася рейсом AZAL.

Нагадаємо, літак Embraer E190, що виконував рейс з Баку до Грозного, розбився над територією Казахстану. На борту перебували 67 осіб, з яких 38 загинули. Перед падінням літак кілька разів робив кола над аеропортом. Згодом слідчі виявили на фюзеляжі сліди, схожі на пошкодження від ураження ракетою.

Отримані Minval.az матеріали, як зазначає редакція, вже передано компетентним органам Азербайджану для офіційного розслідування.