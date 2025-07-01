Тарифи на комуналку в Україні зростуть щонайменше удвічі

Після завершення війни Україна повинна поступово перейти до ринкового ціноутворення в сфері житлово-комунальних послуг. Згідно з оновленим меморандумом між Міжнародним валютним фондом і урядом України, тарифи на електроенергію та газ можуть зрости щонайменше удвічі, оскільки наразі держава покриває до 50% їхньої реальної вартості для населення.

«Система субсидованих тарифів є тимчасовим антикризовим рішенням. У мирний час країна повинна перейти до економічно обґрунтованих розрахунків, щоб забезпечити стабільність енергетичної системи», — йдеться в документі МВФ.

Сьогодні побутові споживачі оплачують лише частину реальної вартості газу та електроенергії.

Після завершення війни, за умовами співпраці з МВФ, уряд зобов’язується перейти до повного відшкодування витрат енергетичних компаній через тарифи для населення. Це стосується як електроенергії й газу, так і теплопостачання, води та інших послуг ЖКГ.

МВФ не називає чіткої дати, але очікує, що перехід до ринкових тарифів почнеться у 2026 році, якщо активні бойові дії завершаться до кінця 2025-го — як закладено в базовому сценарії програми.

При цьому передбачається поступове підвищення, із збереженням адресних субсидій для вразливих верств населення, замість загального дотування тарифів.