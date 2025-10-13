У Харкові чоловік погрожував ЛГБТ-активістці предметом, схожим на пістолет

У Харкові чоловік переслідував співорганізаторку «ХарківПрайду» Віру Чернигіну, а потім направив на неї предмет, який нагадував пістолет, і погрожував вистрілити.

Про це розповіла організація «ХарківПрайд».

Подія сталася на станції метро «Левада» 11 жовтня, коли ЛГБТ-люди відзначають Національний день камінг-ауту. Як повідомив «ХарківПрайд», спершу молодик обігнав Чернигіну та запитав її, чи належить вона до ЛГБТ. В організації припустили, що таке запитання в чоловіка виникло через «веселкову символіку».

Далі невідомий, який назвався «правим», почав погрожувати активістці, що він вистрелить у неї, та перекривати прохід своїм тілом. Коли вона спробувала піти в інший бік, чоловік продовжив її переслідувати. Чернигіна закричала з проханням викликали поліцію. У цей момент молодик утік, зазначили в «ХарківПрайді».

«Я ціла фізично. Ментально, чесно, злякалася. А якби він справді мав вогнепальну зброю, а якби справді її застосував? А якби я заклякла, і він би мене травмував?» — зауважила активістка.

Вона впевнена, що «проблема не в тому, ким вона є, а в тому, що такі люди не бояться покарання». Наступного дня після події Чернигіна подала заяву в поліції.

У поліції підтвердили, що відділу поліції в метрополітені надійшла заява від жінки, яка поскаржилася на напад чоловіка. Інформацію внесли до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

«ХарківПрайд» заявив, що наполягатиме, щоб подію кваліфікували за статтею 161 Кримінального кодексу України, тобто за порушення рівноправности громадян залежно від їхньої расової, національної належности, релігійних переконань, інвалідности та за іншими ознаками.

Такі дії, поєднані з насильством чи погрозами, караються штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.