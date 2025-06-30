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До +42°C і вище: пекельна спека накриє п’ять європейських країн

До +42°C і вище: пекельна спека накриє п’ять європейських країн

Європейські країни готуються до аномальної хвилі спеки, яка найближчими днями охопить регіон. Синоптики прогнозують, що температура повітря підніметься до +42 градусів у п’яти країнах, що стане серйозним викликом для мешканців і систем життєзабезпечення.

За даними метеорологів, найбільшою спекою накриє південні та центральні регіони Європи, зокрема Іспанію, Італію, Францію, Португалію та частково Німеччину. Високі температури супроводжуватимуться малою вологістю та посиленням сонячної активності.

Експерти застерігають, що такі погодні умови можуть спричинити ризики для здоров’я, особливо серед літніх людей, дітей та осіб із хронічними захворюваннями. Влада країн радить уникати тривалого перебування на відкритому сонці, пити багато води та дотримуватися рекомендацій щодо охолодження.

Ця хвиля спеки є частиною загальної тенденції потепління клімату, що викликає все частіші рекордні температури в різних регіонах планети.

Теги:

пекельна спека в Європі
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