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Спорт

Збірна України перемогла в фіналі Золотої Євроліги-2025

Збірна України перемогла в фіналі Золотої Євроліги-2025

У неділю, 29 червня о 20:00 жіноча збірна України з волейболу зіграла у фіналі Золотої Євроліги-2025. Суперником команди була збірна Угорщини.

Золота Євроліга-2025. Жінки. Фінал

29 червня, неділя

Угорщина – Україна – 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25).

Таким чином, збірна України стала переможницею Золотої Євроліги-2025 і отримає призові в розмірі 100 тисяч євро.

Україна втретє в історії зіграла у фіналі Золотої Євроліги. Попередні два фінали наші дівчата виграли: у 2017 та 2023 роках.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

збірна УкраїниволейболЗолота Євроліга
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