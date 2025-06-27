Трамп підписав угоду з Китаєм, інші країни лякає тарифами

Сполучені Штати офіційно підписали торговельну угоду з Китаєм. Про це заявив президент Дональд Трамп під час виступу в Білому домі.

«Ми щойно підписали угоду з Китаєм», — зазначив Трамп. За його словами, наступним кроком стане укладання подібного договору з Індією.

Водночас президент США підкреслив, що не всі країни можуть розраховувати на переговори: деяким, за його словами, просто буде надіслане повідомлення про нові мита — у розмірі 25–45%.

«Це простий спосіб зробити це. Однак мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив», — сказав Трамп.