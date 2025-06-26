«Татусь» Трамп і принизливе підлабузництво: західні ЗМІ розкритикували поведінку лідерів НАТО на саміті в Гаазі

Поведінка західних лідерів на саміті НАТО у Гаазі викликала хвилю критики з боку європейських чиновників і провідних медіа. Як повідомляє Politico, в кулуарах саміту звучало невдоволення «показною покорою» перед Дональдом Трампом, який став центральною фігурою зустрічі.

Одним із символів цього підходу стало звернення новообраного генсека НАТО Марка Рютте до Трампа як до «татуся» (Daddy), що шокувало деяких дипломатів.

«Люди дуже збентежені. Так, саміт формально пройшов успішно, але підлабузництво було надмірним», — цитує Politico одного з європейських чиновників.

В той же час британська The Telegraph зазначає, що саміт НАТО в Гаазі був організований виключно для задоволення потреб Трампа, а висока дипломатія перетворилася на «мистецтво розрахованого підлабузництва».

«Європейці погодилися на підвищення військових витрат в обмін на те, що США залишаться в Альянсі. Вони віддали "папочці" усе, чого він хотів, приправивши це показною лестивістю», — йдеться в матеріалі.

Оглядач The Times Едвард Лукас заявив, що лідери НАТО «більше бояться Трампа, ніж Путіна». Заради заспокоєння президента США, за його словами, союзники урізали порядок денний, відсунули Україну на другий план, применшили загрозу з боку Росії, і ухилились від ухвалення важливих рішень. «Князь Потьомкін би схвалив. Як він зводив фальшиві села для Катерини ІІ, так і нинішні політики намагаються вразити нового імператора — Дональда І», — пише Лукас.

Колумніст Bloomberg Макс Гастінгс назвав саміт «святом любові», метою якого було втримати найбільш імпульсивного президента США від знищення НАТО. В іншому матеріалі агентство наголошує: у своїй підсумковій промові Трамп не згадав Росію жодного разу і фактично умив руки щодо війни в Україні. Президент Володимир Зеленський, на думку журналістів, «виглядав на саміті сумно і відсторонено».