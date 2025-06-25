Рубіо перекреслив військовий шлях для України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо зробив важливу заяву щодо війни Росії в Україні, наголосивши, що конфлікт не може бути врегульований військовим шляхом. За його словами, такої ж позиції дотримується і президент Дональд Трамп, а Білий дім наполягає на закінченні війни в Україні.

Про це Марко Рубіо повідомив у соціальній мережі Х, деталізуючи позицію адміністрації США.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має закінчитися", – зазначив держсекретар.

Він також додав, що під час засідання Ради НАТО-Україна він "ще раз наголосив, що військового вирішення немає, є лише дипломатичне". Ця заява підкреслює зосередженість американської дипломатії на пошуку мирного врегулювання конфлікту, який триває.

Заява Рубіо вказує на зміну акцентів у підході США до війни в Україні, де пріоритет надається дипломатичним зусиллям перед військовими діями. Це може свідчити про можливі нові ініціативи з боку Вашингтона щодо припинення бойових дій та початку переговорного процесу.