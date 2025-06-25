Швейцарія більше не прийматиме всіх українських біженців

Швейцарія змінює підхід до надання тимчасового захисту українцям, орієнтуючись на так звану «норвезьку модель». Про це повідомляє швейцарський мовник SRF.

Відтепер право на притулок у Швейцарії матимуть лише ті громадяни України, які проживали в зонах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йдеться про такі регіони:

Київ

Одеса

Дніпропетровська область

Миколаїв

Запоріжжя

Харків

Чернігів

Суми

Рішення спрямоване на звуження критеріїв отримання статусу тимчасового захисту, яким з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році скористалися понад 80 тисяч українців.

У Швейцарії вважають, що в деяких регіонах України ситуація залишається відносно стабільною, тож не всі біженці мають однаковий рівень загрози для життя. Аналогічну модель вже запровадили Норвегія та низка інших країн Європи.